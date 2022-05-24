Губерниев высказался о решении сохранить действующий формат РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат чемпионата страны.

«Справедливо! У нас есть умные люди, которые думают не только о сиюминутных интересах, но и о футболе. Это напрашивалось. И в данном решении всё нормально», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Ранее Юрий Сёмин назвал справедливым решение о сохранении 16 команд в РПЛ.