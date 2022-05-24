Сёмин назвал справедливым решение о сохранении 16 команд в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат чемпионата России.
Сёмин назвал справедливым решение о сохранении 16 команд в РПЛ
  • РИА Новости

«Справедливое решение, спортивный принцип остался во главе. Очень принципиально отнеслась к этому вопросу наша федерация футбола. Спортивный принцип — это основа всего», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Ранее Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить