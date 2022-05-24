Сёмин назвал справедливым решение о сохранении 16 команд в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат чемпионата России.

«Справедливое решение, спортивный принцип остался во главе. Очень принципиально отнеслась к этому вопросу наша федерация футбола. Спортивный принцип — это основа всего», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Ранее Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС.