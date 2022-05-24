Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС

Сергей Анохин и Рохус Шох вышли из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС) в связи с переходом на новую работу.

Об этом информирует пресс-служба РФС.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу расширения РПЛ с 16 до 18 команд.