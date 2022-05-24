Колосков: расширения и моратория РПЛ не будет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Расширения и моратория не будет. Я категорически против. Хотелось бы, чтобы Кубок лиги был, главное — деньги найти», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

«РБ Спорт» сообщил, что девять клубов РПЛ, в том числе «Химки», отправили в РФС письма против расширения лиги. Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома РФС 24 мая.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ.

Ранее Рустем Сайманов заявил, что не верит, что удастся продавить расширение РПЛ.