Сайманов не верит, что удастся продавить расширение РПЛ
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«Чего жду от исполкома? Не знаю. Удастся ли продавить расширение? Думаю, нет», — цитирует Сайманова «Чемпионат».
Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.
Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза 24 мая.
Ранее Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.