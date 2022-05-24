Сайманов не верит, что удастся продавить расширение РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не верит, что Российская премьер-лига (РПЛ) будет расширена.

«Чего жду от исполкома? Не знаю. Удастся ли продавить расширение? Думаю, нет», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза 24 мая.

Ранее Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.