Булыкин: поведение со стороны Слуцкого было не очень, он всё время жалуется

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Результаты ужасные, и поведение со стороны Слуцкого было не очень. Он всё время на всё жалуется. Многие клубы оказались в такой же ситуации. На это списывать неудачи не стоит», — цитирует Булыкина «Спорт день за днём».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.