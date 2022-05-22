Булыкин: поведение со стороны Слуцкого было не очень, он всё время жалуется
- РИА Новости
«Результаты ужасные, и поведение со стороны Слуцкого было не очень. Он всё время на всё жалуется. Многие клубы оказались в такой же ситуации. На это списывать неудачи не стоит», — цитирует Булыкина «Спорт день за днём».
Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.
Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Ранее Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.