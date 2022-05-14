Исполком РФС 24 мая обсудит формат чемпионата России на сезон-2022/23

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, когда исполнительный комитет РФС рассмотрит формат проведения чемпионата России в сезоне-2022/23.

«После 24 мая мы, безусловно, будем понимать, что будет ждать наш футбол как минимум на сезон вперёд. Задача рабочей группы — предложить формат проведения внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и желательно повысить спортивный уровень турниров и зрительский интерес. После решения задачи рабочая группа может продолжить свою работу», — цитирует ТАСС Дюкова.

По его словам, на исполкоме будут подведены итоги сезона. Также планируется рассмотреть вопрос формата проведения соревнований в сезоне-2022/23. Он напомнил, что из-за отстранения российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях появились дополнительные окна.

«Поэтому мы будем рассматривать различные сценарии, которые позволят проводить нашим командам больше игр. Одним из них является проведение Кубка Российской премьер-лиги. Безусловно, мораторий на вылет из РПЛ также будет обсуждаться», — добавил глава РФС.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.