Четыре российских клуба подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы», — сообщила пресс-служба ЦСКА.

В сообщении также говорится, что ПФК ЦСКА рассчитывает на соблюдение спортивного принципа, так как клубы стремятся играть в еврокубках и до последнего будут бороться за высокие места в чемпионате. Было отмечено, что подача иска до окончания сезона связана с жёсткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.