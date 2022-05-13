Черчесов высказался об отстранении российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков.

«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал новость об отстранении российских клубов от еврокубков.