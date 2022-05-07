Литвинов считает, что отстранение от еврокубков скажется на уровне российского футбола

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал новость об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2022/23.
Литвинов считает, что отстранение от еврокубков скажется на уровне российского футбола
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«Я думаю, что отстранение скажется на уровне российского футбола. Потому что всегда пытаешься перенять опыт от больших звезд, от футболистов, которые играют на других скоростях, там же хочешь это продемонстрировать», — приводит слова Литвинова ТАСС.

Он также отметил, что на международных турнирах можно проявить себя и получить игровой опыт. 

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина.

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