В Госдуме отреагировали на слова Чеферина об отстранении российских спортсменов

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что отстранение российских спортсменов разбивает его сердце.
В Госдуме отреагировали на слова Чеферина об отстранении российских спортсменов
  • AFP
  • © Catherine Ivill / POOL

«Слова Чеферина — это, конечно, некий бальзам на душу. Но что нам слова-то? Нам действия нужны. После его первого заявления у нас появилась небольшая надежда на положительный исход. Но она рухнула после официального объявления о продлении дисквалификации российских сборных и клубов», — цитирует Свищёва Sport24.

Также, по его словам, отстранение российских команд от участия в соревнованиях демонстрирует беспомощность УЕФА и неспособность этой организации принимать решения без давления сверху.

«Во всей этой истории самое главное для нас — то, что многие функционеры и даже именитые спортсмены начали говорить, что спорт здесь ни при чём и что санкции против спортсменов незаконны. Это значит, что понимание уже есть», — добавил Свищёв.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Чеферина.

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