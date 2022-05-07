Губерниев: Чеферин действительно сопереживает российским спортсменам

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что отстранение российских спортсменов разбивает его сердце.
Губерниев: Чеферин действительно сопереживает российским спортсменам
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Верю в то, что он действительно сопереживает российским спортсменам. Не он же один отстранил нашу сборную и клубы от международных соревнований. Это демократический институт, Чеферин не принимает решения единолично», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что глава УЕФА принял решение под каким-то давлением, поэтому его можно понять.

«Александер хорошо относится к России, да и человек он неплохой, но есть злоба сегодняшнего дня, вот и всё!» — добавил Губерниев.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

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