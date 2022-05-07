Губерниев: Чеферин действительно сопереживает российским спортсменам
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«Верю в то, что он действительно сопереживает российским спортсменам. Не он же один отстранил нашу сборную и клубы от международных соревнований. Это демократический институт, Чеферин не принимает решения единолично», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он также предположил, что глава УЕФА принял решение под каким-то давлением, поэтому его можно понять.
«Александер хорошо относится к России, да и человек он неплохой, но есть злоба сегодняшнего дня, вот и всё!» — добавил Губерниев.
Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
Ранее Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».