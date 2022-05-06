Губерниев: Дзюбе нужно начать новую футбольную жизнь

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».
Губерниев: Дзюбе нужно начать новую футбольную жизнь
  • РИА Новости

«Если сербы ждут, а Артём потянет, то, как мне кажется, это будет хорошая новость. Ему нужно смотреть не на условия контракта, а начать новую футбольную жизнь», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в сербском чемпионате Дзюба сможет выходить в стартовом составе и получать игровую практику. По его словам, теперь судьба российского футболиста только в его руках.

33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить