Петржела: Дзюба может стать лидером «Црвены Звезды»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы в белградскую «Црвену Звезду».

«Дзюба может стать лидером нападения «Црвены Звезды». Там техничные игроки, и команда в целом техничная. Ему уже не будет так хорошо, как в «Зените». Его лучшие годы позади», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Вместе с тем он подчеркнул, что «Зенит» с уходом Дзюбы не потеряет в атакующем потенциале. Чешский тренер посоветовал форварду поменять команду.

«Зениту» будет проще и легче, потому что он уже взрослый и с ним сложно работать», — добавил специалист.

33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, что Дзюба может перейти в «Црвену Звезду».