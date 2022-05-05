Мостовой: не вижу смысла Дзюбе уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба может перейти в сербский клуб «Црвена Звезда».

«Сомневаюсь, что Дзюба уйдёт из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артёма заканчивается контракт: в петербургском клубе не говорят, готовы они его подписать или нет. Не вижу смысла уходить ему в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, если сине-бело-голубые не заинтересованы в 33-летнем форварде, то в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть много других клубов, которые с удовольствием его возьмут.

Как сообщал RT, Дзюба не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил о том, что клуб планирует подписать контракт с Дзюбой.