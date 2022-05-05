СЭ: «Црвена Звезда» хочет подписать контракт с Дзюбой

Генеральный директор «Црвена Звезда» Звездан Терзич сообщил о том, что сербский клуб планирует подписать контракт с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы собираемся обеспечить себе Лигу чемпионов», — цитирует Терзича «Спорт-Экспресс».

Как сообщал RT, 33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

«Црвена Звезда» лидирует в турнирной таблице чемпионата Сербии с 91 очком в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к Дзюбе.