Журналист Казаков сообщил об интересе «Фенербахче» к Дзюбе
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Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.
Отмечается, что турецкая команда пыталась подписать контракт с Дзюбой ещё в прошлом году, поэтому он является приоритетной трансферной целью.
Как сообщал RT, 33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы.
Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила готовность помочь Дзюбе начать политическую карьеру.