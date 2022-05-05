Журналист Казаков сообщил об интересе «Фенербахче» к Дзюбе

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» проявляет интерес к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Журналист Казаков сообщил об интересе «Фенербахче» к Дзюбе
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Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.

Отмечается, что турецкая команда пыталась подписать контракт с Дзюбой ещё в прошлом году, поэтому он является приоритетной трансферной целью.

Как сообщал RT, 33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы.

Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила готовность помочь Дзюбе начать политическую карьеру.

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