Журналист Казаков сообщил об интересе «Фенербахче» к Дзюбе

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» проявляет интерес к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.

Отмечается, что турецкая команда пыталась подписать контракт с Дзюбой ещё в прошлом году, поэтому он является приоритетной трансферной целью.

Как сообщал RT, 33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы.

Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила готовность помочь Дзюбе начать политическую карьеру.