Журова: готова дать совет Дзюбе, как вступить в «Единую Россию»

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила готовность помочь нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе начать политическую карьеру.

«Идти в Госдуму или партию — решать самому Артёму. У каждого своя аргументация. Тут нужно понять, в какой регион хочет Дзюба и так далее. Люди просто так не идут в Госдуму — у каждого есть цель: создание проектов или ещё что-то. Просто так в партию не возьмут. Обычно приходят люди с проектами и идут дальше — чаще всего так», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Она также отметила, что попасть в партию можно через региональные собрания, как это было в её случае. По её словам, чем человек популярнее, там ему проще завоевать доверие у потенциальных избирателей.

«Я готова дать совет Дзюбе, как вступить в «Единую Россию». Дать совет могу, а принять его в партию не могу. Решения всё-таки принимают коллеги на самом верхнем уровне. Но я лично с ним не знакома, не думаю, что он пойдёт ко мне. Я с ним только через экран знакома. Вряд ли он пойдёт ко мне, тот же Газзаев, наверное, поможет. Но, если я нужна Артёму, помогу. Я готова помочь любому человеку, который хочет связать свою жизнь с политической деятельностью», — добавила Журова.

33-летний Дзюба в этом сезоне провёл 36 матчей, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее комментатор Константин Генич высказался о конфликте с Дзюбой.