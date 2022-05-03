Генич: у нас с Дзюбой были хорошие отношения

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Российский комментатор Константин Генич высказался о конфликте с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Генич: у нас с Дзюбой были хорошие отношения
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У нас хорошие отношения были с Дзюбой. Я извиняюсь перед аудиторией — готов и перед ним, что его обозвал, на оскорбления переходить не хорошо. Было сказано на эмоциях. Но то, как он себя повёл, как он сказал — увы. Мог это сделать так, как умеет, с юмором», — цитирует Генича «РБ Спорт».

По его словам, 33-летний футболист заблокировал телефонный номер комментатора и профили в соцсетях.

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес Генича после истории со спором. Форвард сине-бело-голубых и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о конфликте между комментатором и Дзюбой.

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