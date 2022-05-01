Аршавин встал на сторону Дзюбы в конфликте с Геничем

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о конфликте между комментатором Константином Геничем и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Жёлтый ли для меня Генич журналист? Вообще он для меня красно-белым был, потом перекрасился в краснодарского. Ну, он мечется. Если они поспорили, может, правда и на стороне Артёма, что не надо раскрывать приватные беседы», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу. 

Ранее Дзюба заявил, что то, как Генич ведёт себя, — «это фу» и он его тоже забанил после «Спартака».

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