Быстров — о вылете «Рубина» в ФНЛ: Слуцкий оказался к этому не готов

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Быстров — о вылете «Рубина» в ФНЛ: Слуцкий оказался к этому не готов
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

«Когда «Рубин» начал тонуть в этом болоте, не нашлось ни лидеров, ни дядьки, который был готов, скрипя зубами, вытащить команду. Слуцкий оказался к этому не готов. Как ни странно об этом говорить, но сегодня фаворитом матча была «Уфа». Слуцкий обделался, это факт», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22. 

Ранее Константин Кучаев ответил на вопрос, останется ли Слуцкий в «Рубине».

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