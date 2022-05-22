Быстров — о вылете «Рубина» в ФНЛ: Слуцкий оказался к этому не готов

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда «Рубин» начал тонуть в этом болоте, не нашлось ни лидеров, ни дядьки, который был готов, скрипя зубами, вытащить команду. Слуцкий оказался к этому не готов. Как ни странно об этом говорить, но сегодня фаворитом матча была «Уфа». Слуцкий обделался, это факт», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее Константин Кучаев ответил на вопрос, останется ли Слуцкий в «Рубине».