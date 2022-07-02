Геркус: лично я — двумя руками за Кубок РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного проведения Кубка РПЛ.

«Лично я — двумя руками за Кубок РПЛ! Это дополнительные матчи для футболистов — не мы ли жаловались на недостаточное игровое время для них? Это дополнительные — и очень существенные, минимум 100 млн для каждого участника», — отметил Геркус в Telegram-канале.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщали, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги.

Ранее сообщалось, что Геркус станет гендиректором «Торпедо».