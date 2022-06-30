Геркус станет гендиректором «Торпедо»

Председатель совета директоров московского «Торпедо» Сергей Менжинский сообщил, что бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус войдёт в руководящий состав клуба.

«Информация правдивая, с ним ведутся переговоры. Нам нужно усилить менеджерский состав, который есть в клубе. Вопрос с ним практически решён», — цитирует Менжинского ТАСС.

По его словам, Денис Маслов останется президентом, а Геркус, возможно, будет гендиректором и займётся стратегическим развитием.

С 2016 по 2018 год Геркус занимал должность президента «Локомотива». При нём железнодорожники в 2018 году стали чемпионами России.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что столичный клуб представит защитника Илью Кутепова в качестве нового игрока команды 1 июля.