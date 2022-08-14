Юран не стал отвечать на вопрос о назначении на пост тренера «Урала»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран не стал комментировать слухи о возможном назначении на пост главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Я пришёл на футбол. Поболеть за «Спартак» в матче с «Сочи». «Урал»? Да я на «Спартак» — «Сочи» пришёл», — цитирует экс-форварда сборной России «Чемпионат».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

10 августа стало известно, что Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок». Его место занял Николай Писарев.

«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее в «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера.