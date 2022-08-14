В «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о том, что на пост главного тренера команды из Екатеринбурга назначен Сергей Юран.

«Ну чего вы всё звоните? Бежите впереди паровоза. Я вам сейчас ничего не скажу. Без комментариев. Завтра всё объявим», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

10 августа стало известно, что Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок». Его место занял Николай Писарев.

«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Урал» сыграл вничью с «Факелом» и заработал первое очко в сезоне.