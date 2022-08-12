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«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и заработал первое очко в сезоне

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Воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
«Урал» сыграл вничью с «Факелом» и заработал первое очко в сезоне
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 0:0.

Главный судья матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал девять жёлтых карточек.

«Урал» набрал первое очко в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23. Команда из Екатеринбурга идёт на последнем месте в турнирной таблице. «Факел» (три очка) занимает 12-е место. Лидируют в чемпионате московские «Спартак» и ЦСКА (по десять очков).

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

Ранее в «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Сергея Юрана.

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