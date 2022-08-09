В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что Сергей Юран возглавит екатеринбургский клуб.

«Никаких новостей у меня для вас нет. Встреча с Юраном? Нет, ни с кем я не встречался! Ни с кем», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера «Химок». Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

Ранее сообщалось, что Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».