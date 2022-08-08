СЭ: Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Как сообщает «Спорт-Экспресс», президент «Урала» Григорий Иванов хочет видеть 53-летнего специалиста на посту главного тренера екатеринбургского клуба.
8 августа стало известно, что «Урал» и Игорь Шалимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Специалист возглавлял команду с 2021 года.
Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее тренер Александр Тарханов выразил желание возглавить «Урал».