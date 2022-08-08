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СЭ: Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить екатеринбургский «Урал».
СЭ: Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает «Спорт-Экспресс», президент «Урала» Григорий Иванов хочет видеть 53-летнего специалиста на посту главного тренера екатеринбургского клуба.

8 августа стало известно, что «Урал» и Игорь Шалимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее тренер Александр Тарханов выразил желание возглавить «Урал».

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