СЭ: Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить екатеринбургский «Урал».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», президент «Урала» Григорий Иванов хочет видеть 53-летнего специалиста на посту главного тренера екатеринбургского клуба.

8 августа стало известно, что «Урал» и Игорь Шалимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее тренер Александр Тарханов выразил желание возглавить «Урал».