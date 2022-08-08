Тарханов заявил о готовности возглавить «Урал» после ухода Шалимова
- РИА Новости
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«Тренерская работа видна была, но уровень игроков низкий, если уровень низкий, то, конечно, сложно что-то сделать, здесь нужно много работать, чтобы поднять их уровень. Вероятно, это не сумел сделать Шалимов», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что готов возглавить екатеринбургский клуб. По его словам, «Урал» является для него родной командой.
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.
Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее сообщалось, что Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова.