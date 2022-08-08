Тарханов заявил о готовности возглавить «Урал» после ухода Шалимова

Тренер Александр Тарханов прокомментировал отставку специалиста «Урала» Игоря Шалимова и выразил желание возглавить екатеринбургский клуб.

«Тренерская работа видна была, но уровень игроков низкий, если уровень низкий, то, конечно, сложно что-то сделать, здесь нужно много работать, чтобы поднять их уровень. Вероятно, это не сумел сделать Шалимов», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что готов возглавить екатеринбургский клуб. По его словам, «Урал» является для него родной командой.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее сообщалось, что Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова.