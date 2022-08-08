Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова

Евгений Аверьянов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» после отставки Игоря Шалимова.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды. Аверьянов был ассистентом главного тренера в «Урале» и «Урале-2».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Урала» отправило главного тренера клуба Шалимова в отставку.