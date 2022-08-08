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Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова

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Евгений Аверьянов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» после отставки Игоря Шалимова.
Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды. Аверьянов был ассистентом главного тренера в «Урале» и «Урале-2».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Урала» отправило главного тренера клуба Шалимова в отставку.

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