Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды. Аверьянов был ассистентом главного тренера в «Урале» и «Урале-2».
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.
«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее сообщалось, что руководство «Урала» отправило главного тренера клуба Шалимова в отставку.