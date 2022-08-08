Проблемы «Зенита» с мотивацией, прогресс «Спартака» в атаке и характер ЦСКА: чем запомнился 4-й тур РПЛ

«Спартак» одержал уверенную победу над аутсайдером «Уралом» и нанёс почти три десятка ударов по воротам соперника. ЦСКА проявил характер в противостоянии с «Факелом», четырежды отличившись после перерыва. «Зенит» потерял очки в матче с «Ахматом», оставшись в меньшинстве в конце первого тайма. А судьи в общей сложности назначили семь пенальти, и все они были реализованы. Чем запомнился четвёртый тур РПЛ — в материале RT.

Уверенная победа «Спартака»

«Спартак» на старте сезона продолжает радовать своих поклонников. Вслед за разгромом «Оренбурга» подопечные Гильермо Абаскаля на выезде уверенно обыграли «Урал» — 2:0. С одной стороны, победу над записным аутсайдером не следует переоценивать, с другой — красно-белые набрали три очка и делят лидерство в турнирной таблице с ЦСКА.

Важно, что при новом наставнике они научились взламывать насыщенную оборону уступающих в классе соперников. Во времена Доменико Тедеско, Руя Витории и Паоло Ваноли команда испытывала сложности с позиционной атакой и комфортнее чувствовала себя в контрнаступлении. Теперь же она забила шесть мячей в двух последних матчах и по количеству голов (11) лидирует вместе с армейцами. Больше клуб отличался только в чемпионском 1994-м, когда огорчил оппонентов 12 раз за стартовые четыре тура.

Другой важный индикатор — среднее количество ударов за матч. По этому показателю красно-белые уверенно лидируют (20,5). Для сравнения: в активе «Зенита» 14. Входят они в топ-5 и по владению мячом (52,5%).

В противостоянии с екатеринбуржцами москвичи имели подавляющее преимущество и нанесли почти три десятка ударов по воротам соперника. Если бы не сейвы Ильи Помазуна и невероятные промахи гостей, хозяева могли пропустить куда больше двух мячей.

Впрочем, серьёзные выводы об игре «Спартака» делать пока рано. Куда больше станет понятно по окончании первой трети чемпионата. В ближайших турах подопечных Абаскаля ждут встречи с «Сочи», «Динамо», «Зенитом», «Ростовом» и «Локомотивом». К тому же они рискуют на длительный срок остаться без Виктора Мозеса, который получил тяжёлую травму ахилла.

Сила воли ЦСКА

ЦСКА в противостоянии с новичком РПЛ «Факелом» пришлось намного тяжелее. Коллектив Владимира Федотова после обиднейшей осечки в матче с «Пари Нижним Новгородом» обязан был реабилитироваться и не позволить уйти в отрыв «Спартаку». Однако первый тайм сложился для армейцев неудачно. Воронежцы на 43-й минуте повели благодаря довольно спорному пенальти.

Но красно-синие после перерыва показали, что умеют держать удар, и проявили характер, отличившись четырежды. Способность прибавлять во второй половине игр уже можно назвать отличительной чертой красно-синих. На этом отрезке им удалось добить «Урал», дважды поразить ворота «Сочи» и разгромить «Факел».

В общей сложности после перерыва они забили семь мячей из 11 — больше, чем кто-либо, включая «Химки», «Оренбург» и «Краснодар» (все — по шесть). Это свидетельствует как о хорошей физической готовности, так и о правильном психологическом настрое. Исключением, подтверждающим правило, стал матч с «Пари НН», когда ЦСКА расслабился и провалился после перерыва.

Но, несмотря на это, армейцы, набрав десять очков из 12 возможных в четырёх турах, выдали лучший старт с сезона-2015/16. В тот раз они взяли золото и наверняка постараются повторить успех.

Необъяснимые осечки «Зенита»

А вот «Зенит», после трёх туров деливший лидерство с ЦСКА и «Спартаком», не сумел последовать их примеру. Действующие чемпионы неожиданно разошлись миром с «Ахматом» (0:0) и продемонстрировали худший старт в национальном первенстве при Сергее Семаке. До того в первых четырёх матчах они при самом неблагоприятном раскладе допускали по одной осечке.

В прошлом году они сыграли вничью с «Локомотивом», а в 2019-м — с «Краснодаром». Теперь же петербуржцы недосчитались очков в противостояниях с уступающими в классе соперниками. В первой же встрече нового сезона РПЛ они сенсационно не сумели обыграть на выезде «Химки».

С одной стороны, в Грозном команду подвёл вратарь Даниил Одоевский, который совершил необязательный фол на Лечи Садулаеве и получил прямую красную карточку уже на 41-й минуте. Вдобавок из-за различных повреждений поле досрочно покинули Деян Ловрен и Клаудиньо. В результате во второй половине гости вынуждены были действовать от обороны.

С другой — вторая неудача в противостоянии с соперником из середины турнирной таблицы указывает на то, что футболистам «Зенита» после четырёх титулов подряд сложно настраиваться на такие игры и брать своё через не могу по примеру ЦСКА.

Лежит на поверхности и другая причина. В предыдущие годы высокий и мощный Артём Дзюба помогал продавливать защитную линию низко обороняющихся оппонентов. В его отсутствие делать это некому. Иван Сергеев и Матео Кассьерра — форварды другого плана. Например, последний за 87 минут в столице Чечни лишь дважды выиграл верховое единоборство. А всего по этому показателю сине-бело-голубые занимают только 13-ю строчку (9,5).

Вал пенальти от судей

Четвёртый тур РПЛ также оказался богат на 11-метровые. В общей сложности судьи указывали на точку семь раз. Обслуживавший матч «Ростова» и «Оренбурга» Василий Казарцев — трижды, Ян Бобровский предоставил ЦСКА и «Факелу» по одной возможности забить со стандарта, ещё по разу такой шанс представился «Сочи» и «Торпедо».

В плане реализации отчётный тур и вовсе оказался рекордным в нынешнем сезоне, ведь ни один из исполнителей не промахнулся. Для сравнения: в первом в цель пришлась лишь одна попытка из двух (50%), а во втором и третьем — пять из шести (83,3%).

Однако уже сейчас можно констатировать: в нынешнем сезоне рефери чаще прибегают к столь жёстким мерам, чем раньше. В предыдущем первенстве на данном отрезке они суммарно назначили 19 11-метровых, а в позапрошлом — 15.

Рост можно объяснить двумя моментами. Во-первых, команды с уходом ряда сильных легионеров и снижением финансовых возможностей стали хуже действовать в обороне. Это мгновенно привело к увеличению результативности. В первых 32 матчах забито суммарно 104 мяча (в среднем больше трёх за встречу). Большое количество ошибок в защите приводит не только к голам, но и к регулярным нарушениям правил в штрафной.

Во-вторых, фолы стали куда аккуратнее фиксироваться благодаря VAR. Только в этом туре судьи суммарно четырежды указали на точку, посмотрев повтор.