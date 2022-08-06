«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» на выезде и уступил лидерство «Спартаку» и ЦСКА в РПЛ

Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» не смогли выявить победителя в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат-Арена», завершилась со счётом 0:0.

Команда из Санкт-Петербурга осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления голкипера Даниила Одоевского (41-я минута).

«Зенит» (восемь очков) опустился на третье место в турнирной таблице. Московский «Спартак» (десять) и столичный ЦСКА (десять) вышли в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» в четвёртом туре с сухим счётом обыграл «Урал» (2:0) в Екатеринбурге. ЦСКА дома разгромил воронежский «Факел» (4:1).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил 85-й мяч за «Спартак».