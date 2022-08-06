Промес забил 85-й мяч за «Спартак»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес забил мяч в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Уралом» в Екатеринбурге.

Для голландского футболиста этот гол стал 85-м в составе красно-белых во всех турнирах. 30-летний хавбек отличился в четвёртом матче кряду.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и в 2021-м вернулся в московский клуб из испанской «Севильи». Всего за красно-белых он провёл 182 матча, в которых отдал 43 голевые передачи. На его счету 72 гола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее Промес высказался об удачной игре красно-белых в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).