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Промес забил 85-й мяч за «Спартак»

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Атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес забил мяч в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Уралом» в Екатеринбурге.
Промес забил 85-й мяч за «Спартак»
  • Gettyimages.ru

Для голландского футболиста этот гол стал 85-м в составе красно-белых во всех турнирах. 30-летний хавбек отличился в четвёртом матче кряду.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и в 2021-м вернулся в московский клуб из испанской «Севильи». Всего за красно-белых он провёл 182 матча, в которых отдал 43 голевые передачи. На его счету 72 гола в Российской премьер-лиге (РПЛ). 

Счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее Промес высказался об удачной игре красно-белых в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

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