Промес: перед матчем с «Оренбургом» мы пообещали друг другу показать лучший футбол
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«Перед матчем мы провели собрание, на котором пообещали друг другу, что на своём поле должны показать лучший футбол. Секрет только в том, что нужно быть сфокусированным и подготовленным», — сказал Промес YouTube-каналу столичного клуба.
31 июля хавбек записал на свой счёт 70-й гол в РПЛ. Он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата России среди легионеров.
30-летний Промес перешёл в московский клуб в 2014 году. Голландец является лучшим бомбардиром и ассистентом (29) красно-белых.
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