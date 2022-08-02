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Промес: перед матчем с «Оренбургом» мы пообещали друг другу показать лучший футбол

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес высказался об удачной игре красно-белых в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (4:1).
Промес: перед матчем с «Оренбургом» мы пообещали друг другу показать лучший футбол
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Перед матчем мы провели собрание, на котором пообещали друг другу, что на своём поле должны показать лучший футбол. Секрет только в том, что нужно быть сфокусированным и подготовленным», — сказал Промес YouTube-каналу столичного клуба.

31 июля хавбек записал на свой счёт 70-й гол в РПЛ. Он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата России среди легионеров.

30-летний Промес перешёл в московский клуб в 2014 году. Голландец является лучшим бомбардиром и ассистентом (29) красно-белых.

Ранее чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией».

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