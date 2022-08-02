Спиридонов: «Спартак» давит соперников, как «Бавария»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов сравнил московский «Спартак» с мюнхенской «Баварией».

«Понравилось в матче с «Оренбургом», что «Спартак» не останавливался. Забили два мяча и продолжили давить, забивать, как «Бавария». А вот в обороне как был трындец, так он и остался. Рыбус не особо впечатляет, об остальных что уж говорить. Это тихий ужас», — цитирует Спиридонова «Матч ТВ».

Однако вместе с тем болельщик «Спартака» отметил, что «Оренбург» вряд ли закрепится в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«Это команда, которая в следующем году вернётся в Первую лигу. Никаких иллюзий быть не может», — заключил он.

«Спартак в матче третьего тура на поле стадиона «Открытие Арена» переиграл «Оренбург» со счётом 4:1.

Красно-белые (семь очков) поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Московский клуб в матче четвёртого тура в гостях сыграет с «Уралом» 6 августа.

Ранее сообщалось, что бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в скором времени может сменить Леонида Федуна на посту президента «Спартака».

















