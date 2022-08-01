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Источник: вопрос о приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решён

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Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в скором времени может сменить Леонида Федуна на посту руководителя «Спартака».
Источник: вопрос о приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решён
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что Хачатурянц доволен работой главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля и планирует сохранить его в клубе.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что Хачатурянц сменит Федуна на посту президента «Спартака».

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