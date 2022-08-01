Наумов высказался о возможном назначении Хачатурянца на пост президента «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«Понимаете, руководить лигой это такая бюрократическая, чиновническая работа, а она очень тяжёлая. Руководить «Спартаком» это медийная вещь», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Хачатурянцу работать в «Спартаке» будет интереснее, чем в РПЛ.

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Наумов высказался о трансфере полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».