Наумов высказался о возможном назначении Хачатурянца на пост президента «Спартака»
- РИА Новости
«Понимаете, руководить лигой это такая бюрократическая, чиновническая работа, а она очень тяжёлая. Руководить «Спартаком» это медийная вещь», — цитирует Наумова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что Хачатурянцу работать в «Спартаке» будет интереснее, чем в РПЛ.
По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.
Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее Наумов высказался о трансфере полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».