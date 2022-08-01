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Наумов о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»: его реальная цена — €3—4 млн

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансфере полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
Наумов о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»: его реальная цена — €3—4 млн
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, обдурили ли французов. Для меня самого это удивительно. Дай бог побольше таких клубов. Его реальная цена миллиона 3—4 — не больше. Значит, он «Ницце» нужен и чем-то приглянулся. Это большой успех менеджмента «Локомотива». Нужно поклониться в ноги Цорну, если он провернул такую сделку», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

По его мнению, уход полузащитника не будет являться большой потерей для клуба.

1 августа «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из клуба полузащитника Бека-Бека в «Ниццу».

 

 

 

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