Наумов о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»: его реальная цена — €3—4 млн
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«Не знаю, обдурили ли французов. Для меня самого это удивительно. Дай бог побольше таких клубов. Его реальная цена миллиона 3—4 — не больше. Значит, он «Ницце» нужен и чем-то приглянулся. Это большой успех менеджмента «Локомотива». Нужно поклониться в ноги Цорну, если он провернул такую сделку», — приводит слова Наумова «Чемпионат».
По его мнению, уход полузащитника не будет являться большой потерей для клуба.
1 августа «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.
21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из клуба полузащитника Бека-Бека в «Ниццу».