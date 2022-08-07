военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мирзов объяснил, за счёт чего «Химки» победили «Торпедо»

Короткая ссылка
Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о победе над «Торпедо» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.
Мирзов объяснил, за счёт чего «Химки» победили «Торпедо»
  • РИА Новости

«Мы понимали, что нас не устраивает результат. Можно сказать, что играли мы дома. Нужно было выходить и выигрывать. Это Юран и говорил в перерыве. Все всё понимали. Нужен был результат», — цитирует Мирзова «Спорт-Экспресс».

По его словам, взаимодействие между игроками «Химок» помогло перевернуть игру после пропущенного гола.

«Все пацаны бились и понимали, что надо выигрывать. Максимум каждый себя отдал. «Торпедо» хорошо играло, на победу. У них были моменты, так как они атаковали в большом количестве», — заключил он.

«Химки» на своём поле одержали победу над «Торпедо» со счётом 3:1. В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

«Химки» 14 августа примут на своём поле грозненский «Ахмат». Команда Сергея Юрана (семь очков) по итогам четырёх туров занимает четвёртое место. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить