Мирзов объяснил, за счёт чего «Химки» победили «Торпедо»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о победе над «Торпедо» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

«Мы понимали, что нас не устраивает результат. Можно сказать, что играли мы дома. Нужно было выходить и выигрывать. Это Юран и говорил в перерыве. Все всё понимали. Нужен был результат», — цитирует Мирзова «Спорт-Экспресс».

По его словам, взаимодействие между игроками «Химок» помогло перевернуть игру после пропущенного гола.

«Все пацаны бились и понимали, что надо выигрывать. Максимум каждый себя отдал. «Торпедо» хорошо играло, на победу. У них были моменты, так как они атаковали в большом количестве», — заключил он.

«Химки» на своём поле одержали победу над «Торпедо» со счётом 3:1. В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

«Химки» 14 августа примут на своём поле грозненский «Ахмат». Команда Сергея Юрана (семь очков) по итогам четырёх туров занимает четвёртое место. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.





