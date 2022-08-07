военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Спартаке» рассказали, будут ли искать замену Мозесу в случае серьёзной травмы

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал травму защитника команды Виктора Мозеса.
В «Спартаке» рассказали, будут ли искать замену Мозесу в случае серьёзной травмы
  • Gettyimages.ru

«Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это. У меня есть информация об ахилле. Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьёзной травмы? Тогда  Игнатов станет достойной заменой», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Напомним, что игрок получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Ранее Абаскаль заявил, что Мозес получил травму ахилла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить