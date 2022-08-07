В «Спартаке» рассказали, будут ли искать замену Мозесу в случае серьёзной травмы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал травму защитника команды Виктора Мозеса.

«Что касается травмы Мозеса, я пока не готов сказать, как надолго это. У меня есть информация об ахилле. Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьёзной травмы? Тогда Игнатов станет достойной заменой», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Напомним, что игрок получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Ранее Абаскаль заявил, что Мозес получил травму ахилла.