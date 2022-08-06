Абаскаль: Мозес получил травму ахилла

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль надеется, что защитник столичного клуба Виктор Мозес успеет восстановиться к матчу следующего тура чемпионата России по футболу.

«Мы надеемся, что травма его будет несерьёзной. Он почувствовал боль в ахилле. Победу посвящаем в том числе и ему», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» (семь очков) и ЦСКА (семь). Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре). Столичный клуб примет на своём поле воронежский «Факел» (два).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил 85-й мяч за «Спартак».