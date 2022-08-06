военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абаскаль: Мозес получил травму ахилла

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль надеется, что защитник столичного клуба Виктор Мозес успеет восстановиться к матчу следующего тура чемпионата России по футболу.
Абаскаль: Мозес получил травму ахилла
  • Gettyimages.ru

«Мы надеемся, что травма его будет несерьёзной. Он почувствовал боль в ахилле. Победу посвящаем в том числе и ему», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» (семь очков) и ЦСКА (семь). Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре). Столичный клуб примет на своём поле воронежский «Факел» (два).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил 85-й мяч за «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить