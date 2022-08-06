«Спартак» с сухим счётом обыграл «Урал» и вышел в лидеры РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Уралом» в Екатеринбурге в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» (семь очков) и ЦСКА (семь). Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре). Столичный клуб примет на своём поле воронежский «Факел» (два). «Урал» (ноль) потерпел четвёртое поражение кряду со старта сезона.

Ранее сообщалось, что Промес забил 85-й мяч за «Спартак».