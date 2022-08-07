военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фукс рассказал, когда вернётся в общую группу ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Бруно Фукс ответил на вопрос, когда он вернётся в общую группу столичного клуба.
Фукс рассказал, когда вернётся в общую группу ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Смогу ли я сыграть с «Зенитом»? Чувствую себя замечательно. На следующей неделе, начиная с понедельника, приступаю к тренировкам в общей группе. Думаю, всё будет отлично», — цитирует Фукса ТАСС.

Контракт 23-летнего бразильца с армейским клубом истекает летом 2025 года.

Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.

После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков).

Ранее Фукс заявил, что в сезоне-2022/23 ЦСКА может завоевать чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить