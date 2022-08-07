Фукс рассказал, когда вернётся в общую группу ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс ответил на вопрос, когда он вернётся в общую группу столичного клуба.

«Смогу ли я сыграть с «Зенитом»? Чувствую себя замечательно. На следующей неделе, начиная с понедельника, приступаю к тренировкам в общей группе. Думаю, всё будет отлично», — цитирует Фукса ТАСС.

Контракт 23-летнего бразильца с армейским клубом истекает летом 2025 года.

Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.

После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков).

Ранее Фукс заявил, что в сезоне-2022/23 ЦСКА может завоевать чемпионство.