Фукс рассказал, когда вернётся в общую группу ЦСКА
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«Смогу ли я сыграть с «Зенитом»? Чувствую себя замечательно. На следующей неделе, начиная с понедельника, приступаю к тренировкам в общей группе. Думаю, всё будет отлично», — цитирует Фукса ТАСС.
Контракт 23-летнего бразильца с армейским клубом истекает летом 2025 года.
Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.
После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков).
Ранее Фукс заявил, что в сезоне-2022/23 ЦСКА может завоевать чемпионство.