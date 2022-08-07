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Фукс: ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

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Защитник ЦСКА Бруно Фукс считает, что в сезоне-2022/23 ЦСКА может завоевать чемпионство.
Фукс: ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство
  • Gettyimages.ru

«Сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство? Да. Я уверен в том, что мы сможем бороться с «Зенитом». У нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. В этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Фукса ТАСС.

После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков).

Армейцев возглавляет Владимир Федотов.

Ранее Владимир Федотов после победы над «Факелом» разрешил игрокам по кружке пива.

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