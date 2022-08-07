Фукс: ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство
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«Сможет ли ЦСКА побороться за чемпионство? Да. Я уверен в том, что мы сможем бороться с «Зенитом». У нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. В этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Фукса ТАСС.
После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков).
Армейцев возглавляет Владимир Федотов.
Ранее Владимир Федотов после победы над «Факелом» разрешил игрокам по кружке пива.