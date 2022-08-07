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Федотов после победы над «Факелом» разрешил игрокам по кружке пива

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к своим подопечным после победы в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Факелом».
Федотов после победы над «Факелом» разрешил игрокам по кружке пива
  • РИА Новости

«Хорошее начало, потом что-то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде — и вторую отставьте», — сказал Федотов в раздевалке.

ЦСКА разгромил «Факел» со счётом 4:1.

В составе красно-синих мячи забили Константин Кучаев (57-я минута), Хесус Медина (70-я), Фёдор Чалов (72-я) и Хорхе Карраскаль (83-я). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (42-я минута).

Ранее Бруно Фукс рассказал, что ЦСКА организовал вечеринку в латиноамериканском стиле в честь Мозеса.

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