Федотов после победы над «Факелом» разрешил игрокам по кружке пива

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к своим подопечным после победы в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Факелом».

«Хорошее начало, потом что-то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело. По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде — и вторую отставьте», — сказал Федотов в раздевалке.

ЦСКА разгромил «Факел» со счётом 4:1.

В составе красно-синих мячи забили Константин Кучаев (57-я минута), Хесус Медина (70-я), Фёдор Чалов (72-я) и Хорхе Карраскаль (83-я). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (42-я минута).

Ранее Бруно Фукс рассказал, что ЦСКА организовал вечеринку в латиноамериканском стиле в честь Мозеса.