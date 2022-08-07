Фукс рассказал, что ЦСКА сделал вечеринку в латиноамериканском стиле в честь Мозеса

Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, как московская команда приняла Мозеса после перехода в стан армейцев.

«Клуб сделал крутую вечеринку в латиноамериканском стиле. Мы начинали играть вместе с Мозесом в «Интернасьонале». Он мне очень поможет», — цитирует Фукса ТАСС.

Арендное соглашение с Мозесом рассчитано до конца сезона-2022/23. В сделку включена опция выкупа футболиста.

27-летний защитник присоединился к «Интернасьоналу» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Владимир Федотов высказался об игре Мозеса в дебютном матче за ЦСКА с «Факелом».