Федотов высказался об игре Мойзеса в дебютном матче за ЦСКА с «Факелом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру защитника Мойзеса в матче четвёртого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1).

«В оборонительных действиях он полностью справился. В атаке сохранял мяч, пытался вскрывать фланг. Есть нюансы: нужно почувствовать партнёров. Он справился функционально», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. В сделку включена опция выкупа футболиста.

27-летний защитник присоединился к «Интернасьоналу» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Мойзес высказался о своём переходе на правах аренды в ЦСКА.