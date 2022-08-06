Федотов высказался об игре Мойзеса в дебютном матче за ЦСКА с «Факелом»
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«В оборонительных действиях он полностью справился. В атаке сохранял мяч, пытался вскрывать фланг. Есть нюансы: нужно почувствовать партнёров. Он справился функционально», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. В сделку включена опция выкупа футболиста.
27-летний защитник присоединился к «Интернасьоналу» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее Мойзес высказался о своём переходе на правах аренды в ЦСКА.