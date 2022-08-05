Мойзес поблагодарил бога за возможность перейти в ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес высказался о своём переходе на правах аренды в ЦСКА.

«Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Я готов помочь клубу в достижении целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — написал он в своих социальных сетях.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. В сделку включена опция выкупа футболиста.

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Мойзес заявил, что очень мотивирован переходом в ЦСКА.