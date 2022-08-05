Мойзес поблагодарил бога за возможность перейти в ЦСКА
- Legion-Media
«Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Я готов помочь клубу в достижении целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — написал он в своих социальных сетях.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. В сделку включена опция выкупа футболиста.
27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее Мойзес заявил, что очень мотивирован переходом в ЦСКА.