Мойзес: я очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес высказался о своём переходе на правах аренды в ЦСКА.

«Теперь я жду своего дебюта в составе команды. Я очень мотивирован, чтобы помочь ЦСКА. Как я могу описать свою игру? Я силён физически, у меня хорошие подачи, высокая скорость», — рассказал игрок пресс-службе клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. В сделку включена опция выкупа футболиста.

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Мойзес прибыл в Россию.