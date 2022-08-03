Мойзес, которым интересуется ЦСКА, прибыл в Москву

Защитник «Интернасьонала» Мойзес, который должен перейти в московский ЦСКА, прилетел в столицу России.

В своих социальных сетях футболист опубликовал фотографию делового центра Москва-Сити.

27-летний защитник присоединился к бразильской команде в январе 2022 года. В минувшем сезоне он провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее защитник «Интернасьонала» Мойзес вылетел из Бразилии.